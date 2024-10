Gattuso poručio svom igraču: ‘Rekao sam mu da je to prvi i zadnji put da je to napravio’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka Gennaro Gattuso na press konferenciji najavio je sraz na Poljudu s Lokomotivom u subotu (16 sati) u sklopu 11. kola HNL-a.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja zbog žutih kartona neće moći računati na albanskog stopera Jona Mersinaja, dok je kod Hajduka i dalje ozlijeđen stoper Dominik Prpić.

Gennaro Gattuso je u uvodu dobio pitanje o njegovom uključenju u humanitarnu akciju. Naime, najavio je da će se obrijati ako se prikupi 10 tisuća eura u humanitarne svrhe.

“Odmah sam pristaso kad sam vidio da su prošle godine uspjeli donirati 100 tisuća eura splitskoj bolnici i najpotrebitijima. Bit će mi to šokantno jer nisam obrijao bradu 20 godina, ali drago mi je da mogu pomoći. U akciju su se uključili i ljudi iz stožera.”

Mogao bi Gattuso oboriti i rekord od 12 utakmica bez poraza.

“Nećemo misliti na rekorde. Uvjerili smo se da je svaka utakmica teška, vidjeli smo prvih 25 minuta u Koprinici koliko je svaka utakmica teška. Svaka se treba spremiti dobro, trebamo trenirati i ići dalje. Biti spremni na svaku utakmicu i ne misliti na nikakve rekorde. Trebamo biti spremni mentalno, taktički i fizički.

Sutra nas očekuje teška utakmica, možemo ju usporediti s Belupom. Ekipa Lokomotiva je broj jedan u ligi po pitanju presinga i izlasku iz obrane. Brzo izlaze, brzo se razvijaju, mladi su i trče. Trebam spremiti utakmicu u obje faze, i kad imamo i kad nemamo loptu. Moramo biti spremni, utakmica neće biti šetnjica. Opasni su na odbijenim loptama.”

Komentirao je kako pobijediti Lokomotivu.

“Nećemo se osvrtati na utkamicu s Lokomotivom u prvom kvartalu. Moramo igrati naš nogomet, s našim mentalitetom. Moramo biti pravi. Dodatna motivacija je 74. rođendan Torcide. Nadam se da će oni zapaliti stadion, ali mi moramo biti pravi da bi nas navijači nosili svojim glasnicama.”

Situacija s Pukštasom i Sigurom?

“Ne znam zašto Toni ne pita o Moufiju, Benrahouu, Trajkovskom, ostalima koji ne igraju. Jednostavno je teško odabrati. Svi koji ne igraju su ljuti i trebaju biti ljuti, ali treba trčati i biti spreman. Stojim iza svojih odluka.

Sigur je prije Slavena imao mali zdravstveni problem zbog kojeg nije putovao s nama. Nema obrazloženja zašto Puki ne igra, trenira dobro, ali trenutno ga ne vidim u prvih 11.”

Koliko znače četiri boda prednosti u prvenstvu?

“Četiri boda se ne osjećaju, mi mislimo samo na nas. Glavno pitanje je uvijek kako pripremiti iduću utakmicu. Ne smijemo ponoviti grešku prošle sezone kada smo se prerano radovali. Ovdje mi je glavni cilj bio svlačionicu pretvoriti u obitelj. Obitelj ima dobre i loše trenutke, ali okupio sam igrače oko treninga, discipline i poštovanja.

Ako netko to želi narušiti, onda postajem beštija. Ako netko od igrača želi narušiti odnose u svlačionici, za njega više kod mene nema mjesta. Kada dođe vrijeme da izgubimo utakmicu, stisnut ćemo ruku protivniku, okrenuti se i krenuti dalje.

Želim pohvaliti cijelu ekipu. Četiri mjeseca sam ovdje i ekipa je na visokoj razini. Doživio sdam veliku profesionalnost. Imamo 31 igrača na trenignu, nekad neko pogriješi, ali preuzme odgovornost i nastavi dalje. Oni žive ovaj klub na terenu i van terena. Jako sam sretan zbog toga i mogu nastaviti dalje.”

Komentirao je i bijesnu reakciju Dajakua nakon susreta u Koprivnici.

“Leon je imao problem sam sa sobom, a ne zato što sam ga izvadio. Bio je svjestan svojih pogrešaka. Rekao sam mu, Leone nemoj se ubiti sam. Popričali smo na večeri nakon utakmice. U utorak smo se opet našli i ispričao se cijeloj ekipi, platio je večeru i idemo dalje.

Rekao sam svim igračima da kada imaju problem sa mnom, dođu, pokucaju na vrata i pričaju. Sam sam bio igrač i kucao sam trenerima na vrata. Leonu sam rekao da je ovo prvi i zadnji put da želim vidjeti ovakvo ponašanje.”

Dobio je i pitanje zašto Hajduk često prima golove u prvim minutama?

“Ako ne griješim primili smo samo pet golova u prvenstvu. Pitanje zvuči kao da smo primili 50 golova. Nikad probleme nema samo obrana, nego cijela ekipa.”

Je li Trajkovski u konkurenciji za susret s Lokomotivom?

“Prvo poluvirijeme zaista jest bilo katastrofa. On je igrač koji mi se jako dopada, igrač visoke kvalitete. Ima nesreću što je često ozljidđen. Ima briljantnu tehniku, super je i kao osoba. Promijenio je ritam te utakmice i on je napravio prave stvari.”

Hoće li Lovre Kalinić sutra braniti?

“Vidjet ćemo sutra tko će biti golman. Garantiram da će Lovre biti prvi golman u Kupu. Svi koji ne igraju moraju biti nezadovoljni, ako sjede na klupi i smješkaju se, trebaju promijeniti posao, nogomet onda nije za njih. Želim osobe ljutitih faca. Želim da oni na klupi treniraju na tisuću posto i žele čim prije u igru.

Istina je samo jedna, prije početka Kup dao sam Lovri priliku da brani i u prvenstvu. Ne jer sam imao nešto protiv Lučića, nego da Lovru u Kupu ne bacim nespremnog u vatru. Lovre je pravi profesionalac, osobno mu moram zahvaliti kao trener za podršku koju mi daje.”

Tko sutra ne može igrati?

“Ne može igrati Prpić, Durdov ima mali problem iz Koprivnice i nije neko vrijeme trenirao pa neće igrati sutra.”

Dobio je i pitanje o Ivanu Lučiću. Novinar kaže da je dojam da Lučić sad ima problem u izlascima iz zadnje linije?

“To je zahtjev koji ja imam. On je golman, a nije uobičajeno da golman ima preko 75 dodira po utakmici. Više je zahtjeva i normalno je da ponekad griješi. On je vrhunksi golman i prezadovoljan sa s njim. Često se dogodi situacija da se igra 4 na 4, on ima loptu i ja želim da nađe rješenje, a ne da ju ispuca.”

Kako naći balans između napada i obrane?

“Sve ekipe koje igraju protiv nas su vertikalne i igraju na duge lopte s kojima smo u problemu. Sutra se igraju dvije utakmice, jedna s loptom i jedna bez. Trebamo je iznositi na naš način, a kada je nemamo, onda je svaka duga lopta protivnika pitanje života i smrti. Moramo biti maksimalno koncentrirani na svaku. Ne želim opet vidjeti utakmicu kao prvih 25 minuta u Koprivnici.”