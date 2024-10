SKener: Gattuso je Hajduku donio ‘tajni sastojak’

Podijeli :

AP Photo/Daniel Cole via Guliver Images

“Da su nam rekli da bi nakon 10 kola imali 4 boda prednosti, potpisali bi, ali sad je najvažnije nastaviti dalje do kraja i nadam se da ova ekipa na čelu s trenerom može to izvući“, rekao je Marko Livaja nakon Hajdukove pobjede u Koprivnici ove nedjelje.

Izjava kapetana Hajduka apsolutno je istinita, a kako je sama sezona krenula i koji se narativ stvorio u medijima, Hajdukovi navijači prihvatili bi -4 nakon 10 kola, a kamoli +4.

Pričalo se o nikad jačem Dinamu, koji će oboriti sve rekorde u HNL-u. S druge strane, u Hajduku je prevladavalo crnilo. Istina, Hajduk je nekim svojim potezima (smjena Nikole Kalinića prije najvećeg hrvatskog derbija) dozvolio da medijski prostor u Hrvatskoj bude prepun vijesti o Bijelima. Istina je bila negdje u sredini. Niti je Dinamo bio toliko dobar niti je Hajduk bio toliko loš.

U nogometu se sve okrene u jednoj utakmici, a upravo je derbi na Maksimiru u potpunosti promijenio Hajdukovu sezonu. Ponajviše zahvaljujući Gennaru Gattusu, Hajduk je sada na prvom mjestu s četiri boda prednosti u odnosu na Rijeku i Dinamu. Talijan je u jeku najvećih turbulencija u potpunosti izolirao momčad od svih događanja u klubu. On je prvi čovjek ovog kluba te sve nosi na svojim leđima. Mogao se “pokupiti“ nakon što je Uprava smijenila čovjeka koji ga je doveo u klub, no Gattuso se odlučio boriti. Odlučio je biti ono što je bio kroz cijelu igračku karijeru – ratnik.

“Igrači Hajduka su mi dali ruku i srce. Zato ih neću razočarati, ja neću otići. Kada bih sada otišao, onda bih se osjećao kao govno i da ne vrijedim ništa. Da to želim, ne bih se ni bavio nogomet, radije bih šetao pse.”

Ulazak u sezonu nije bio bajan, a ispadanje od Ružomberoka označilo je još jednu godinu bez igranja u europskim skupinama. Tjedan prije ispadanja od Slovaka, Gattuso je rekao kako Perišić želi napustiti Hajduk. Iako trener to ne bi trebao iznositi, Talijan je odlučio raditi u interesu momčadi. Nakon tog poteza, ekipa se nekako više homogenizirala i počela pokazivati znakove bolje igre. Od utakmice s Osijekom na kraju kolovoza, pa sve do nedjeljne sa Slaven Belupom, Hajduk izgleda sve bolje i bolje. Jasno, prvih 20 minuta u Koprivnici bilo je loše, no Hajduk se nakon toga stabilizirao i zasluženo slavio. Upravo te utakmice Hajduk je prije redovito gubio, no ova godina ipak je nešto drugačija.

Hajduk končano izgleda kao momčad. Apsolutni svaki igrač “grize“ 90 minuta na terenu, svi imaju jednaki tretman i igrat će oni koji to zasluže svojim zalaganjem. To je jedini pravi put za uspjeh ove momčadi, a i da rezultat izostane igračima ne možeš ništa prigovoriti uz ovakav pristup. Ogledni primjer kako Gattuso funkcionira je situacija Kalik – Pukštas. Mladi Amerikanac odigrao je sve utakmice u prvih 11 do susreta s Goricom, kada je imao tri žuta kartona. Protiv Rijeke opet je bio u zapisniku, no ovoga puta na klupi. Kalik ga je izgurao iz početnog sastava svojim radom i požrtvovnošću. Svi navijači (ja također) bili su puni kritika prema Kaliku, no kako sezona odmiče on izgleda sve bolje. U Koprivnici je odigrao jako dobru utakmicu te će se Pukštas pošteno morati potruditi da se vrati u početni sastav. Je li ostavljanje najvrjednijeg eksponata na klupi rizik? Apsolutno. No, Gattuso je od prvog dana postavio momčad kao broj 1, a ne pojedinca. To mu se zasad isplaćuje i ne može mu se puno toga prigovoriti u potezima koje je vukao. Rješavanje situacije s Perišićem, ostavljanje Sahitija u Splitu prije puta na Farske Otoke, kazna za Pukštasa prije Šibenika… Sve to su bile ispravne odluke i jedine logične u tim trenutcima. Talijan je uveo disciplinu u klub, a upravo je ona ponajviše nedostajala u prošloj sezoni koja je označena kao “ta“.

Najveća Gattusova pobjeda zasigurno je Marko Livaja. Hajdukov kapetan izgleda nikad spremnije, u prvenstvu ima sedam golova i pet asistencija, a količina trke je na zavidnom nivou. Ovo je najbolja verzija Livaje u Hajdukovom dresu, a sve zasluge za to idu upravo Gattusu. Znao ga je Talijan na početku sezone vaditi iz igre prije kraju utakmice kako bi mu pokazao da od njega traži maksimalno zalaganje svih 90 minuta. A upravo to je počeo Talijan dobivati od Livaje u posljednjim utakmicama. Hajdukova desetka pružila je sjajnu partiju protiv Belupa, a nije zapucala niti jednom po golu. Praktički je svaku napucanu loptu od stopera Livaja zagradio, oslobodio se čuvara te proigrao suigrača. Uz to, još je nekoliko puta “zavaljao“ protivničke braniče da nas podsjeti kolika je klasa za ovu ligu kojom dominira od svog povratka u veljači 2021. godine.

Ovog vikenda Hajduk čeka još jedna teška utakmica. Na Poljud dolazi Lokomotiva, koja je prošlih godina znala stvarati velike probleme Bijelima. Pred lijepo ispunjenim Poljudom Hajduk će imati priliku, barem privremeno, pobjeći Rijeci i Dinamu na +7 s obzirom da igraju prije njih u ovom kolu. Na Gattusu je da analizira što nije bilo dobro u Koprivnici te da pripremi momčad za jako bitnu utakmicu s kojom mogu staviti dodatan pritisak na rivale.

Jasno je da će kriza doći kad-tad, no ova momčad Hajduka ima puno izraženiji pobjednički mentalitet u odnosu na onu od prošle godine, te će sigurno lakše prebroditi taj period. Možda su priče o mentalitetu izlizane i smatraju se floskulama, ali Gattusov Hajduk se sigurno ne bi onako raspao prošle godine.

Veliki faktor ove svlačionice Bijelih je Ivan Rakitić. To je rođeni pobjednik, koji svojom pojavom unosi sigurnost i disciplinu u momčad. Pričalo se kako je star, te kako je upitno koliku razliku može raditi u HNL-u. Čak ga je jedan eminentni TV analitičar proglasio lošijim igračem od Dinamovog Josipa Mišića. Takve usporedbe su sulude, jer Rakitić je igrao samo u “tamo nekoj“ Barceloni, Sevilli, Schalkeu… No, dobro. Raketa je kroz cijelu svoju karijeru bio podcijenjen. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji odigrao je jednako dobar, ako ne i čak bolji turnir od Luke Modrića. O njemu se nije toliko pričalo, a Modrić je kasnije uzeo Zlatnu loptu. Rakitiću je trebalo malo vremena da uhvati natjecateljski ritam, a kada je to uspio, postao je igrač koji dominira ovom ligom, iako ima 36 godina. Točnije, postao je sve ono što je trebao postati jedan drugi igrač čije ime nije vrijedno spomena.

Hoće li Hajduk ove godine konačno biti prvak? Ne znam. Ali znam da je Hajduk na pravom putu. Konačno ima igru, momčad izgleda kao jedno, trener je apsolutni autoritet u svlačionici… Zasigurno da će se Dinamo dizati kroz sezonu, pogotovo nakon Lige prvaka, no na Hajduku je da gleda sebe i ide iz utakmice u utakmicu. Dosad se to pokazalo kao dobitna formula, pa zašto ne bi potrajalo.

U kojem god smjeru krenula sezona, Gattuso zaslužuje ostati do kraja na klupi. Pokazao se kao puni veći čovjek, a i trener od nekih hajdukovaca koji su “svom“ klubu uzimali otpremninu i koji su odlazili iz Hajduka da bi bili pomoćnici u drugom klubu.