Carragher otkrio kakve on informacije ima o budućnosti Slota u Liverpoolu

Cody Froggatt

Budućnost Arnea Slota na klupi Liverpoola ponovno je u središtu pozornosti engleskih medija, a rasprave o njegovu statusu ne jenjavaju već mjesecima.

Gotovo tijekom cijele sezone nagađa se o sudbini nizozemskog stručnjaka, a te su priče često zasnovane isključivo na rezultatima, dok se okolnosti koje su do njih dovele rijetko uzimaju u obzir.

Ipak, jasno je da su određene kritike bile opravdane, ali se pitanje njegova opstanka na klupi Liverpoola otvaralo i u trenucima kada za to nije bilo realnog povoda.

Jedan od onih koji redovito komentiraju situaciju jest i legendarni Jamie Carragher. Bivši branič Liverpoola tvrdi da je dobio informacije koje jasno upućuju na mogući rasplet.

“Budućnost Arnea Slota na klupi Liverpoola tema je o kojoj se priča cijele sezone. Često smo to analizirali i u emisiji Monday Night Football. Vjerojatno i među navijačima postoji podijeljeno mišljenje o tome treba li ostati ili otići“, rekao je Carragher.

Potom je otkrio ključni detalj:

“Prema informacijama koje dolaze do mene, Slot će ostati trener Liverpoola i sljedeće sezone ako izbori plasman u Ligu prvaka, a kako stvari trenutačno stoje – to će se i dogoditi.“

Nakon važne pobjede protiv Evertona u gostima, tema Slotove budućnosti ponovno je dobila na intenzitetu, ali sada u nešto pozitivnijem kontekstu.

Liverpool je tom pobjedom napravio važan korak prema plasmanu u Ligu prvaka, što bi, prema svemu sudeći, moglo biti presudno za odluku uprave kluba.

Sve upućuje na to da Arne Slot svoju sudbinu drži u vlastitim rukama. Ako Liverpool uspije završiti sezonu među četiri najbolje momčadi, vrlo je izgledno da će nizozemski trener dobiti priliku nastaviti započeti projekt. U suprotnom, ljeto na Anfieldu moglo bi donijeti novu promjenu na klupi.