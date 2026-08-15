Garcia: Teško je igrati dvaput tjedno, nećemo rotirati samo zbog rotacije

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Gorica i Hajduk u nedjelju od 21 sat zatvaraju treće kolo SuperSport HNL-a. Obje momčadi u utakmicu ulaze bez pobjede u prva dva prvenstvena kola, pa će na Gradskom stadionu tražiti prvi puni bodovni učinak u novoj sezoni.

Gorica je prvenstvo otvorila porazima od Osijeka i Lokomotive, dok je Hajduk nakon poraza 1:2 kod Varaždina u drugom kolu remizirao 2:2 protiv Istre 1961 na Poljudu.

Splićani iza sebe imaju vrlo sadržajan početak sezone, ali i velike oscilacije u rezultatima. U dosadašnjih osam utakmica u svim natjecanjima pokazali su dva potpuno različita lica.

Gostovanje kod Gorice najavio je Hajdukov trener Gonzalo Garcia: “Uvijek je teško igrati četvrtkom i nedjeljom, ali igrači su dobro mentalno, a fizički se oporavljaju. Mlada smo momčad i igrači se prilagođavaju i razvijaju putem te to rade sve bolje.”

Hoćete li rotirati igrače protiv Gorice?

“Rotiramo kada god se može, ali to nije moguće uvijek zbog natjecateljskih razloga. Nećemo rotirati igrače samo zato da bismo rotirali. Važno je da svi budu mentalno spremni.”

Žalgirisu ste zabili devet golova u dvije utakmice. Što u tom smislu očekujete protiv Gorice?

“Uvijek napadamo jer smo ofenzivna momčad. Trudimo se biti agresivni kada nemamo momčad, ali dosta smo promijenili momčad i ovo nam je novi početak. Želimo biti agresivni i ofenzivni. U tome sada nismo savršeni, što donosi tranziciju protivniku te zato primamo dosta golova. “

Što momčad treba napraviti kako bi bila bolja u SHNL-u?

“Potrebna nam je energija. Moramo biti hrabri. Protiv Istre smo kontrolirali utakmicu, ali smo morali biti hrabri do kraja te nastaviti pritiskati suparnika. Ali to nismo učinili, nego smo paničarili i tako omogućili suparniku da se vrati.”

Kakvu utakmicu očekujete u Gorici?

“Gorica je momčad trenera Carevića, a zna se što to znači. Da može igrati na razne načine – pritiskati visoko ili se organizirati u niskom bloku. Teško je reći što će napraviti protiv nas jer je Gorica ekipa s puno lica. Prošli put nas je kaznila na svom terenu i svakako nas čeka teška utakmica. “