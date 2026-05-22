Garcia: Puno energija sam gubio na stvari koje nemaju veze s nogometom

Vojko Basic CROPIX via Guliver Image

Hajduk od 18 sati i 15 minuta na Poljudu dočekuje Vukovar u sklopu posljednjeg kola SuperSport HNL-a. Kako su Splićani već osigurali drugo mjesto, a Vukovar ispao iz lige, susret nema rezultatski značaj. Tako su obje ekipe igrale opušteno što je gledateljima pružilo brojne pogotke. Na kraju je s "teniskim rezultatom" Hajduk slavio sa 6:3. Nakon susreta izjavu je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Nakon završetka sezone trener Hajduka osvrnuo se na pobjedu svoje momčadi te nastup brojnih mladih igrača koji su dobili priliku u posljednjem kolu.

“Imali smo puno mladih igrača, pa smo bili malo nervozni. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, ali u nekim stvarima smo bili slabi, a to je normalno s obzirom na mladost. Svi su se borili i to je ono što me čini sretnim. Lijepo je ovako završiti sezonu. 68 bodova, ja mislim da je to dobro.”

Komentirao je i nastupe mladih igrača poput Hurama i Kutije te reakciju navijača nakon utakmice, naglasivši koliko je sezona bila važna za razvoj momčadi i pojedinaca.

“Ovdje je sve napeto, ali navijači razumiju trud koji igrači ulažu. Ova sezona bila je odlična lekcija za mene, a isto tako i za igrače. U teškim trenucima oni moraju nositi igru i drago mi je vidjeti koliko je igrača napredovalo.”

Govoreći o ukupnom dojmu sezone i osvojenih 68 bodova, istaknuo je kako njegova momčad nije mogla držati korak s Dinamom, ali smatra da je bila bolja od Rijeke kroz veći dio prvenstva. Dotaknuo se i ispadanja iz Kupa te problema koji su pratili sezonu izvan samog terena.

“Mislim da smo bili dosljedni po pitanju bodova, osim zadnjeg kola. Nismo mogli pratiti Dinamo, ali bili smo daleko iznad Rijeke. U Kupu smo ispali na težak način, mislim da smo zaslužili proći. Nismo imali sreće u nekim trenucima, ali uvijek nas je bilo lijepo gledati. Puno igrača je bilo na terenu. Izgubio sam puno energije na stvari koje nemaju veze s nogometom. Zadovoljan sam, ali uvijek imaš osjećaj da možeš više.”

Na pitanje o očekivanjima za iduću sezonu poručio je kako klub prije svega mora promijeniti mentalitet i funkcionirati kao prava momčad.

“U takvom smo trenutku da ne znamo što očekivati. Očekujem stvari koje se nisu dogodile ove sezone. Prvo što očekujem je to da se promijeni mentalitet. Trebamo biti momčad i to je to.”

Trener Hajduka otkrio je i okvirni datum početka priprema te istaknuo da će sportski direktor imati glavnu riječ oko budućih odluka vezanih uz momčad.

“Bila je teška sezona, imat ćemo pripreme i trebale bi početi oko 15.6. Imamo sportskog direktora koji ima jasne ideje i koji će donositi odluke. Sad je vrijeme da se ja odmorim i posvetim se obitelji, a da drugi donose odluke.”

Dotaknuo se i nadolazećeg Svjetskog prvenstva te izdvojio reprezentaciju Spain kao glavnog favorita turnira, iako bi osobno volio uspjeh Uruguay.

“Volio bih da Urugvaj osvoji, ali mislim da nismo favoriti. Španjolska je odlična ekipa, igraju odličan nogomet i mislim da su oni favoriti. Tu je i Francuska, ali oni nemaju zajedništvo kao Španjolska.”

Za kraj je komentirao i stanje u veznom redu svoje momčadi, naglasivši kako ekipi nedostaje fizičke snage i mentalne čvrstine.

“Imamo kvalitetu, ali očito je da nam nedostaje mnogo stvari. Nekad to uspijemo sakriti tako što imamo mnogo kontrole u utakmici. Nedostaje nam fizika, mentalitet i takve stvari koje su nepopularne. To je stvarnost.”