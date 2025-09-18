Garcia neće ponoviti greške iz Varaždina, evo s kim bi mogao iznenaditi Dinamo

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk u subotu od 17 sati dočekuje Dinamo u najvažnijem susretu hrvatskog nogometa.

Obje momčadi dijele vrh tablice, no obje i u susret ulaze nakon poraza u šestom kolu. Hajduk je izgubio 2:0 u Varaždinu, dok je Gorica iznenadila Dinamo i slavila 1:2 na Maksimiru.

Hajduku su se oporavili Rebić, Šarlija i Karačić tako da Gonzalo Garcia može računati na sve igrače, a očekuje se da neće ponoviti rotacije koje mu se u Varaždinu nisu isplatile (Almena, Melnjak i Sigur).

Na lijevom boku trebao bi se vratiti Hrgović, ponovo krenuti i Pajaziti, dok bi Abdoulie Sanyang Bamba ovog puta trebao zaigrati od prve minute. Prve bi minute mogao upisati i Španjolac Guillamon, što bi značilo da iz veznog reda ispada netko drugi, koji bi mogao biti Krovinović.

Marko Livaja ostaje glavna napadačka snaga, a uz njega se očekuje Michele Šego. U obrani će se protiv Belje najvjerojatnije boriti Raci i Šarlija, dok će na golu biti Ivica Ivušić. Iznenađenje u prvih 11 mogli bi biti Ante Rebić ili Edgar González.