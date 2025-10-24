Garcia nakon pobjede pohvalio jednog igrača: ‘On je fantastičan igrač i čovjek, sretan sam što ga imamo’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Hajduka upisali su pobjedu 3:1 (1:0) protiv Gorice u prvoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a, odigranoj u petak na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.

„Odigrali smo jako dobru utakmicu. Od početka smo bili agresivni i pokazali želju za pobjedom. Kontrolirali smo loptu, igrali kvalitetno u oba poluvremena i stvorili mnogo prilika. Njihov pogodak došao je više zbog stanja terena nego naših pogrešaka. Bitno je da smo zasluženo i uvjerljivo pobijedili“, rekao je trener Hajduka.

Osvrnuo se i na učinak napadača Šege:

„Radi odličan posao u napadu – dobro se kreće, brz je i opasan. Nema razloga da ga mijenjam.“

Najavio je i sljedeće izazove:

„Prvo nas čeka utakmica s Cibalijom u srijedu, a tek onda Slaven. Pukštas neće igrati, ali on je fantastičan igrač i čovjek, jako sam sretan što ga imamo. Imamo širok kadar i nećemo imati problema pronaći rješenje za njegov izostanak.“

Trener je naglasio kako u momčadi nema mjesta pretjeranom slavlju:

„Radimo naporno svaki tjedan i fokus mi je uvijek na treningu. Sretan sam ovdje, ali najvažnije je kako izgledamo na terenu. Bit će pobjeda i poraza, ali moramo ostati mirni i nastaviti raditi na sebi.“

Na pitanje o borbi za naslov s Dinamom odgovorio je smireno:

„Idemo korak po korak. Imamo puno mladih igrača koji svakodnevno napreduju. Ključ je u kontinuitetu rada i pristupu – razmišljam samo o sljedećoj utakmici.“