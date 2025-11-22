Fruk: Otvorilo nam se i sjajno je ispalo, osjećam se fenomenalno

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

U Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

POVEZANO Šarlija: ‘Moja greška je prelomila utakmicu, a Fruk je prerastao HNL’ Garcia nakon debakla na Rujevici: ‘Da to kažem zvučao bih kao idiot’

Večer za pamćenje imao je Toni Fruk. Nakon hattricka otkrio je svoja razmišljanja.

“Znali smo kakvo nas vrijeme čeka i odmah smo htjeli igrati visoki presing. Mislim da je to ono u čemu smo mi najbolji. Otvorilo nam se i sjajno je ispalo. Fenomenalno se osjećam.

Hattrick je bio stvarno u kratkom roku, 3:0 na poluvremenu je fenomenalan rezultat. Mislim da nam je ovo trebalo, treba nam kontinuitet. Prije Lokomotive nas čeka AEK na Rujevici, do kraja polusezone igramo svaka tri-četiri dana, moramo se jako dobro pripremiti”, rekao je Fruk.