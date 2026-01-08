Frank o šalici Arsenala: ‘Pomalo je tužno da me to pitate’

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Tottenham je doživio poraz na gostovanju kod Bournemoutha 3:2, a to nije jedina stvar koja je dodatno zamračila oblake nad trenerom Thomasom Frankom, o čijoj se smjeni sve glasnije govori.

Sve ono što se zamjeralo Angeu Postecoglouu, a što čak ni europski trofej u Europskoj ligi nije uspio anulirati – nizak plasman na ljestvici i defenzivna poroznost – prati i Tottenham Thomasa Franka. Tottenham je trenutačno 14. na ljestvici, uz čak 27 primljenih golova.

To bi bio dovoljan razlog za razgovor o smjeni danskog trenera, koji je ovoga ljeta preuzeo Spurse. A kada se pojave fotografije poput ove, koja je hit na internetu u posljednja 24 sata, na kojoj je Frank kako pije iz šalice najvećeg Tottenhamova rivala Arsenala, onda je blago rečeno da se njegov položaj dodatno uzdrmao.

🚨☕️ Thomas Frank replies on drinking from Arsenal cup tonight: “I definitely did not notice it. It would be completely stupid of me to take it if I knew”. “It’s a little bit sad that I need to be asked about it. I would never do something that stupid”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/IF98aXDWgi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026

„Definitivno to nisam primijetio. Bio bih potpuni glupan da sam znao. Ipak, pomalo je tužno da me to pitate. Nikada ne bih učinio nešto tako glupo“, rekao je Frank.

Bez obzira na to je li znao ili nije, jedino što može zadržati Franka na klupi Tottenhama jest drastično poboljšanje rezultata.