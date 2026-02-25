Francuzi: Mbappe propušta uzvrat protiv Benfice, ovakve probleme još nije doživio

Iako je trener Alvaro Arbeloa izjavio da je Kylian Mbappé spreman, francuski dnevnik L’Équipe, pozivajući se na izvore iz kluba, navodi da su izgledi da 27-godišnjak nastupi protiv Benfice vrlo mali. U klubu navodno žele najprije u potpunosti zaliječiti ozljedu prije njegova povratka na travnjak.

Mbappé je ove sezone u nekoliko navrata bio presudan za Real, a u Madridu su svjesni koliko bi im njegov izostanak zakomplicirao gostovanje u Lisabonu. U aktualnoj natjecateljskoj godini zabio je 38 pogodaka u 33 nastupa. Prema napisima, Arbeloa bi ga radije uveo u igru čak i uz određeni rizik nego pokušavao izboriti prolaz bez svog najjačeg aduta.

L’Équipe dodaje i kako se Mbappé prvi put u karijeri susreće s ovakvim poteškoćama. Navodno već šest tjedana igra oslanjajući se uglavnom na jednu zdravu nogu, što mu stvara probleme pri ubrzanju, a posebno snažnu bol osjeća pri naglim promjenama smjera – situaciji s kojom se dosad nije morao nositi.

Što se tiče protivnika Benfice, s klupe ih neće voditi legendarni Jose Mourinho jer je isključen u prvoj utakmici.