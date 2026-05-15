Dva kola prije kraja SHNL-a, Vukovar i Osijek se bore za ostanak

Na Gradskom vrtu snage će odmjeriti Vukovar i Varaždin u izrazito važnoj utakmici za obje ekipe. Vukovaru uoči susreta samo pobjeda igra kako bi zadržali matematičke šanse za ostanak u ligi.

Dva kola prije kraja Vukovarci zaostaju četiri boda za Osijekom uz lošiji međusobni omjer. Momčad s istoka Hrvatske može se samo nadati da će osvojiti šest bodova do kraja te da Osijek neće osvojiti više od jednog boda.

U slučaju da pobijedi protiv Varaždina, Vukovar u posljednjem kolu ide na Poljud kod Hajduka. Sve osim šest bodova u zadnja dva kola, značilo bi ispadanje iz lige.

S druge strane, Osijek putuje na gostovanje u Goricu. U posljednjem kolu će na Opus Areni dočekati Slaven Belupo. Sve u svemu, Osijek je u jako dobroj pozicij da izbori ostanak u ligi, ali Vukovar i dalje nije bez šansi.