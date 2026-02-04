Francuski trener zgrozio izjavom: ‘Žena je stvorena za rađanje djece, a ne za nogomet’

Podijeli :

AnthonyBIBARD FEP Panoramic via Guliver

Guy Roux, slavni francuski nogometni trener, koji ima 87 godina, ponovno je izazvao buru svojim komentarima o ženskom nogometu.

“Žena ima širu zdjelicu i stvorena je za rađanje djece. A nogomet nije za široke zdjelice. Imam veliko poštovanje prema mladim ženama koje se bave sportom koji vole“, rekao je Roux u intervjuu za L’Est Éclair.

“Ali ako me pitate jesu li ženske utakmice atraktivne, uputit ću vas na utakmice nižih liga koje se igraju pred 800 gledatelja“, dodao je Roux, koji je igrao na poziciji veznog igrača za Auxerre od 1954. godine te bio igrač-trener do 1970. godine. Nakon toga postao je glavni trener kluba i vodio ga sve do 2005. godine.

Roux je s Auxerreom igrao u četvrtoj francuskoj ligi. Kao trener bio je prvak Francuske 1996. godine, a osvojio je i četiri trofeja Francuskog kupa (1994., 1996., 2003. i 2005.), kao i Intertoto kup 1998. godine. Osim Auxerrea, kratko je vodio Lens (2007.), s kojim je također osvojio Intertoto kup.

Francuski mediji navode kako ovo nije prvi kontroverzni Rouxov komentar. Prošlog svibnja, na oproštajnoj utakmici francuskog napadača Djibrila Cisséa, koja je okupila bivše igrače, Roux je izjavio:

“Želite li smjelu usporedbu? Izgleda kao utakmica ženskog nogometa.“