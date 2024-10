Flick: Spriječili smo Real Madrid u dostizanju rekorda? To me ne zanima

Podijeli :

Manu Reino DeFodi Images via Guliver Image

U Kataloniji će se slaviti do dugo u noć nakon što je Barcelona u Madridu deklasirala Real 4:0.

Trener katalonskog diva Hansi Flick fantastično je pripremio taktiku protiv Ancelottija.

“Kako proživljavam ovaj trenutak? Ovdje se ne vrte stvari oko mene. Nisam bitan ja, bitan je tim, bitni su klub i navijači. Jako smo sretni i sada mislimo na navijače koji su ovo zaslužili. Danas smo napravili veliki iskorak, igrali smo protiv kluba koji se smatra jednim od najboljih na svijetu i ima vrhunske igrače. Odlično smo se branili i to je bio ključ. Pored toga smo iskorištavali šanse. Nije lako zabiti četiri gola u Madridu, ali uspjeli smo”, rekao je Flick, pa nastavio:

“Moramo ovako nastaviti, korak po korak. Kako smo radili do sada, nastavit ćemo i dalje. Sljedeća je utakmica protiv Espanyola. Ekipa se mora dobro odmoriti i onda ćemo se pripremiti za tu utakmicu. Što sam rekao igračima na poluvremenu? Morali smo promijeniti način na koji radimo pritisak. Također smo u drugom dijelu imali bolju kontrolu lopte. Napravili smo jednu izmjenu i rekao sam momčadi kako se treba braniti.”

Još je jedanput pohvalio svoje igrače.

“Jako sam sretan zbog Iñakija Peñe, on ovo zaslužuje. Svaki put kad sačuvate praznu mrežu to je važno za cijelu momčad. Moramo dati igračima još samopouzdanja, vidjeli smo za što su sposobni. Sada slave u svlačionici i to je jako lijepo vidjeti. Spriječili smo Real Madrid u dostizanju rekorda? To me ne zanima, ja se fokusiram na svoje igrače i na naš plan igre”, zaključio je njemački trener.