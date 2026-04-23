VIDEO / Senzacija u Portugalu: Drugoligaš nakon bizarne akcije izborio prvo finale Kupa nakon 70 godina

Četvrtak navečer donio je znameniti uzvrat u portugalskom glavnom Kupu (Taca de Portugal). Znamenit zbog toga što su se u njemu našli klubovi iz nižih liga koji su tražili plasman u finale. Torreense, portugalski drugoligaš, ugostio je trećeligaša Fafea. Prva utakmica završila je remijem 1:1, a u drugom je Torreense slavio s 2:0 i s ukupnih 3:1 izborio prvo finale portugalskog Kupa nakon 70 godina čekanja.

Prvo poluvrijeme nije pružilo nijedan gol pa se na prvi predah na utakmici otišlo s rezultatom 0:0 te ukupnih 1:1. U tom trenutku to je značilo i odlazak u dodatnih 30 minuta.

Činilo se da će i drugi dio proteći bez pogodaka, a onda se krajem 84. i početkom 85. dogodila bizarna akcija koja je završila sretno za domaćine. Prvo je gostujući vratar Fernandes Martins napravio veliku grešku koja je umalo rezultirala golom da bi u nastavku akcije lopta stigla do desnog beka Davida Bruna.

34-godišnji Portugalac, koji je svojevremeno igrao za Porto, snažno je opalio po golu te je svladao Martinsa za delirij na domaćim tribinama.

Do kraja je Torreense povećao prednost golom Stopire iz kaznenog udarca te je s ukupnih 3:1 izborio svoje prvo finale Kupa nakon 70 godina čekanja Za svoj prvi veliki trofej imat će težak zadatak jer ih čeka Sporting CP iz Lisabona. Oni su u polufinalu s ukupnih 1:0 bili bolji od Porta, lidera Primeira lige.

Finale je na rasporedu 24. svibnja na Nacionalnom stadionu u Oeirasu.

