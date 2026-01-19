Flick nakon poraza: ‘Razočaran sam. Radili smo greške u obrani, nismo imali sreće u napadu’

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Veliko iznenađenje kreirali su nogometaši Real Sociedada koji su u zadnjem nedjeljnom ogledu 20. kola španjolske La Lige na domaćem terenu pobijedili Barcelonu 2:1.

Barcelona je izgubila utakmicu nakon što je posljednjih jedanaest u nizu, u svim natjecanjima, pobijedila. Ostala je Barcelona na prvom mjestu La Lige, ali ima samo bod više od madridskog Reala.

U 32. minuti po prvi puta se dogodilo veliko veselje u San Sebastianu, Oyarzabal je bio strijelac za 1:0. Prije toga se dva puta tresla domaća mreža. Za Barcelonu su pogađali Fermin Lopez i Lamine Yamal, ali su pogoci poništeni zbog prekršaja u napadu i zaleđa.

Pokušavala se vratiti Barcelona u igru i uspjela je tek u 70. minuti kada je Rashford bio strijelac za 1:1, ali gosti su u tom rezultati uživali samo jednu minutu jer je već u idućem napadu Guedes pogodio za 2:1 i konačnu pobjedu Real Sociedada.

Trener Barcelone Hansi Flick otkrio je razmišljanja nakon utakmice.

“Nisam sretan. Razočaran sam, imali smo mnogo čistih prilika, a rezultat ne odražava viđeno. Ali sviđa mi se kako smo igrali”, rekao je trener Barcelone.

Priznao je i slabosti u igri svoje momčadi.

“Radili smo pogreške u obrani, moramo se bolje braniti. Nismo imali sreće ni u napadu. Drugi gol Real Sociedada dotukao nas je.”

Flick ipak smatra da momčad treba nastaviti u istom smjeru.

“Naša igra bila je dobra. Možda smo se mogli bolje braniti u nekoliko akcija, ali općenito sam zadovoljan. Igrali smo vrlo dobro u posljednja dva tjedna i moramo tako nastaviti. Moramo se usredotočiti na sljedeću utakmicu, koja je vrlo važna”, rekao je trener Barcelone.