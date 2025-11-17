VIDEO / Hrvatska ostala bez prvog šešira: Njemačka razbila Slovačku!

Njemačka je deklasirala Slovačku 6:0 u odlučujućoj utakmici skupine A i time izborila izravan plasman na SP 2026.
Hrvatska je za ulazak u prvi pot trebala pobjedu nad Crnom Gorom uz poraz ili remi Nijemaca, no ovaj drugi uvjet se nije ispunio.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!