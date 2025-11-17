VIDEO / Hrvatska ostala bez prvog šešira: Njemačka razbila Slovačku!

Nagelsmannova momčad sve je riješila već u prvom dijelu: Nick Woltemade je zabio u 18., Serge Gnabry povisio u 29., a Leroy Sané dvama golovima u 36. i 41. minuti potpuno slomio Slovake.

U nastavku su rezultat podebljali Ridle Baku u 67. minuti te 19-godišnji Assan Ouedraogo, koji je u svom debiju pogodio samo dvije minute nakon ulaska u igru.

U drugom susretu ove skupine Sjeverna Irska je s 1:0 bila bolja od Luksemburga. Strijelac je u 44. minuti s bijele točke bio Jamie Donley.