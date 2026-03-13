VIDEO / Zvezda prekinula veliki Fenerov niz, Izraelci slavili u Barceloni

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Fenerbahče 79:73 u Beogradskoj Areni u 31. kolu Eurolige te tako prekinuli veliki niz turske momčadi od 19 uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima.
Beogradska momčad nakon slabog početka sezone i promjene trenera pod vodstvom Saše Obradovića uhvatila je sjajan ritam te se ozbiljno uključila u borbu za doigravanje. Ključna je bila treća četvrtina koju je Zvezda dobila 28:14 i time preokrenula susret.
Najbolji kod Zvezde bio je Chima Moneke s 21 poenom, dok je Jordan Nwora dodao 14, a Ebuka Izundu 13. Jared Butler je ubacio 12 uz šest asistencija, dok je Codi Miller-McIntyre bio blizu triple-doublea s 10 poena, 12 asistencija i osam skokova. Kod Fenerbahčea su se istaknuli Wade Baldwin sa 16 i Nigel Hayes-Colson s 15 poena.
U ostalim utakmicama večeri Hapoel Tel Aviv je u gostima pobijedio Barcelonu 80:75, dok je Armani Milano na svom terenu svladao Maccabi Tel Aviv 96:87.
