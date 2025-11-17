VIDEO / Hrvatska sve dalje od prvog šešira: Njemačka ima veliku prednost protiv Slovačke!

Podijeli :

Hrvatska trenutno gubi s 2:1 u Crnoj Gori, a samo joj pobjeda igra ako želi izboriti prvi šešir u izvlačenju skupina za SP 2026. U prilog joj također ne ide i rezultat u Leipzigu. Naime, Njemačka tamo s 3:0 vodi protiv Slovačke i s eventualnom pobjedom će osigurati prvu jakosnu skupinu na Mundijalu. U 18. minuti Nick Woltemade doveo je "Elf" u vodstvo, drugi pogodak postigao Serge Gnabry u 29, a treći je djelo Leroyja Sanea u 36.

