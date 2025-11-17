UŽIVO OD 20:45 / CRNA GORA – HRVATSKA Vatreni u Podgorici traže pobjedu i nadaju se kiksu Njemačke

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju posljednje kolo skupine L kvalifikacija za SP. Momčad Zlatka Dalića već je osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali utakmica i dalje nosi važan ulog – borbu za prvi jakosni šešir. Da bi Hrvatska bila u njemu, trebala su se ispuniti tri uvjeta: pobjeda Norveške protiv Italije (što se već sinoć dogodilo), pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom te da Njemačka večeras ne pobijedi Slovačku. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!