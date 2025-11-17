UŽIVO

UŽIVO OD 20:45 / CRNA GORA – HRVATSKA Vatreni u Podgorici traže pobjedu i nadaju se kiksu Njemačke

FIFA World Cup 17. stu 202516:03 0 komentara
xxGoranxMehkekx via Guliver

Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju posljednje kolo skupine L kvalifikacija za SP. Momčad Zlatka Dalića već je osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali utakmica i dalje nosi važan ulog – borbu za prvi jakosni šešir. Da bi Hrvatska bila u njemu, trebala su se ispuniti tri uvjeta: pobjeda Norveške protiv Italije (što se već sinoć dogodilo), pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom te da Njemačka večeras ne pobijedi Slovačku. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!

16:01

Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske protiv Crne Gore

Očekuje se da će tu biti 5-6 novih imena koji će osvježiti postavu, no dvije su stvari sigurne...

15:59

Crnogorska policija oglasila se o napadu na Hrvate

Iz policije napominju da napadnuti Hrvati nisu putovali kao organizirana navijačka skupina, već pojedinačno. 

15:57

Navijači Hrvatske napadnuti u Crnoj Gori!

Skupina navijača iz Hrvatske napadnuta je u mjestu Ugnji, na magistralnoj cesti između Cetinja i Budve. Više pročitajte OVDJE.

15:56

Vučinić: Poštujemo Hrvatsku, ali nema straha

"Igramo protiv ekipe koja je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, to nam je samo motiv da damo što više i idemo, zašto ne, na pobjedu", rekao je izbornik Crne Gore Mirko Vučinić na konferenciji za medije.

15:55

Dalić: Dat ćemo šansu onima koji nisu igrali

Izbornik Zlatko Dalić na sinoćnjoj konferenciji za medije najavio je okršaj u Podgorici, a otkrio je i hoće li igrati Luka Modrić.

15:48

Tablica hrvatske skupine

 

 

15:46

Pogledajte kako je Norveška pomogla Hrvatskoj

Norveška je sinoć u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju s 4:1 i tako s maksimalnim učinkom, osam pobjeda u osam utakmica, osigurala plasman na Mundijal. Ovo su dobre vijesti za Hrvatsku, jer Italija više ne može biti ispred nje u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba. Pogotke s utakmice pogledajte OVDJE.

15:44

Tko nedostaje izborniku Daliću?

Svi pozvani reprezentativci su spremni, osim Luke Vuškovića, koji se za ovu utakmicu priključio U-21 selekciji za sutrašnji dvoboj protiv Mađarske.

15:43

Koeficijenti

Pobjeda Crna Gore 8.50

Neriješeno 5.20

Pobjeda Hrvatske 1.45

15:42

Tko sudi dvoboj u Podgorici?

Utakmicu će voditi turski sudac Halil Umut Meler.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup