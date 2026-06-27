Vatreni pobjedom nad Ganom izbacili jednu reprezentaciju s Mundijala, izbornik odmah podnio ostavku

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom nad Ganom 2:1 osigurala je nokaut fazu Svjetskog prvenstva. I dok "Vatreni" slave, njihov je rezultat jednu reprezentaciju poslao kući, a izbornik je odmah podnio ostavku.

Riječ je o Škotskoj, koja je u svojoj skupini završila na tri boda i čekala je rasplete ostalih skupina. Za prolaz su im se trebala poklopiti tri rezultata – Austrija je morala pobijediti Alžir s dva ili više golova razlike, Uzbekistan ne izgubiti od Konga i Gana pobijediti Hrvatsku s tri ili više golova razlike.

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Škotska momčad može se pohvaliti zvjezdanim talentima poput Napolijevog Scotta McTominaya, Aston Ville Johna McGinna i bivšeg braniča Liverpoola Andyja Robertsona, a mnogi su se nadali da će se više pokazati tijekom grupne faze. No, nakon početne pobjede nad Haitijem (1:0), Škoti su doživjeli dva uzastopna poraza – protiv Maroka i Brazila.

Izbornik Škotske Steve Clarke podnio je ostavku. Škotski nogometni savez opisao je Clarkea kao “najuspješnijeg izbornika reprezentacije”, piše SkyNews.

Bio je na čelu sedam godina, a u otvorenom pismu navijačima, Clarke je rekao: “Najemotivniji dio ovog oproštaja je za moje igrače, bez kojih ne bismo imali nijednu od uspomena koje smo skupili od 2019. do sada. Zaslužuju sve pohvale i divljenje koje primaju i bila mi je zaista čast biti nazvan njihovim glavnim trenerom. Hvala vam što ste me pozvali i želim sreću mom nasljedniku.”