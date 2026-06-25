Vasilju navijači BiH skandirali ime: ‘U jednom sam trenutku baš zastao i pogledao tribine’

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Matteo Gribaudi Image via Guliver

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 u trećem kolu skupine B i osigurala treće mjesto koje ju vodi u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. U šesnaestini finala, 2. srpnja u 2 sata po hrvatskom vremenu, čeka je dvoboj protiv domaćina SAD-a.

BiH tako slavi povijesni uspjeh, a to je prvi plasman u eliminacijsku fazu Svjetskog prvenstva u svojoj povijesti.

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Posebno emotivno nakon utakmice bio je vratar Nikola Vasilj, koji je istaknuo atmosferu i podršku navijača.

“Možda nije kao u Sarajevu, ali je nevjerojatno. U jednom sam trenutku baš zastao i pogledao tribine da se načudim atmosferi. Na ove zadnje dvije utakmice naši su me navijači oduševili”, izjavio je Vasilj i dodao:

“Sjećam se da su mi prije utakmice skandirali ime. Uvijek je sjajno to čuti, kad vidiš da te navijači cijene. Hvala im od srca, stvarno su nevjerojatni.”