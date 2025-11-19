Uz europski igrat će se i novi interkontinentalni baraž: Pet kontinenata u borbi za dva mjesta na SP-u

Podijeli :

(AP Photo/Sunday Alamba)

Interkontinentalni play-off za Svjetsko prvenstvo, koji od idućeg izdanja ima potpuno novi format, održat će se kao mini-turnir sa šest reprezentacija, a dvije će izboriti plasman na SP 2026.

Do sada su se dodatne kvalifikacije igrale kroz dvomečeve između samo dvaju suparnika, no proširenjem Svjetskog prvenstva sa 32 na 48 momčadi uveden je novi sustav.

Play-off će se održati od 23. do 31. ožujka sljedeće godine u Meksiku, u Guadalajari i Monterreyu, a FIFA ga vodi pod nazivom “FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament”. Sudjelovat će šest momčadi iz pet konfederacija, pri čemu je CONCACAF dobio dodatno mjesto kao domaćin SP-a 2026.

Sudionici turnira su:

CONCACAF (2 mjesta): Jamajka i Surinam

AFC (1 mjesto): Irak

CAF (1 mjesto): DR Kongo

CONMEBOL (1 mjesto): Bolivija

OFC (1 mjesto): Nova Kaledonija

Irak i DR Kongo bit će nositelji jer imaju najbolji FIFA-in ranking među sudionicima i odmah su postavljeni u završne utakmice play-offa. Preostale četiri reprezentacije bit će izvučene u dva polufinala, s time da se Jamajka i Surinam, kao predstavnici iste konfederacije, ne mogu naći u istoj polovici ždrijeba.

U polufinalima se sastaju četiri niže rangirana tima, pobjednici idu na nositelje u finalnim susretima, a dvije reprezentacije koje pobijede u tim finalima osvajaju mjesto na Svjetskom prvenstvu. Sve se igra na jednu utakmicu, uz produžetke i jedanaesterce ako bude neriješeno.