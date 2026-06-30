Toronto donio prvu pobjedu, može li sada donijeti i osminu finala?

Nakon obveza u Alexandriji, hrvatska reprezentacija nastavlja put prema završnici Svjetskog prvenstva.
Nakon konferencije za medije i posljednjeg treninga, Vatrenivečeras u 23 sata lete za Toronto, gdje ih u noći s četvrtka na petak (1:00 po hrvatskom vremenu) očekuje ogled s Portugalom.
Toronto već budi lijepe uspomene za izabranike Zlatka Dalića. Upravo je na tom stadionu Hrvatska u drugom kolu grupne faze svladala Panamu s 1:0, a pogodak vrijedan prve i ključne pobjede na turniru postigao je Ante Budimir.
Sada se Vatreni vraćaju na mjesto gdje su uhvatili pobjednički ritam, u nadi da će protiv Portugala ponoviti uspjeh i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.
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