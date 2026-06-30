Toronto donio prvu pobjedu, može li sada donijeti i osminu finala?

Toronto već budi lijepe uspomene za izabranike Zlatka Dalića. Upravo je na tom stadionu Hrvatska u drugom kolu grupne faze svladala Panamu s 1:0, a pogodak vrijedan prve i ključne pobjede na turniru postigao je Ante Budimir.

Sada se Vatreni vraćaju na mjesto gdje su uhvatili pobjednički ritam, u nadi da će protiv Portugala ponoviti uspjeh i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.