Sučić otkrio tajnu iza fantastičnog udarca pa biranim riječima govorio o Modriću: ‘Igra kao da mu je 20 godina’

Podijeli :

AP Photo/Matt Slocum via Guliver

"Nakon treninga ostajem trenirati udarce", otkrio je Petar.

Hrvatski veznjak Petar Sučić proglašen je najboljim igračem susreta u kojem su “Vatreni” pobijedili Ganu sa 2-1 i izborili plasman u 16-inu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Nakon što je protiv Engleske upisao asistenciju, veznjak milanskog Intera je protiv Gane postigao i pogodak, svoj drugi u 20 nastupa u hrvatskom dresu.

“Naravno da sam sretan što doprinosim ekipi, ali sve je to plod timske igre i naših akcija. Bitno je da pobijedim, nije bitno tko će iskočiti. Važno je da smo svi zajedno i da radimo što je najbolje za reprezentaciju,” kazao je Sučić dodavši: “Zasluženo smo pobijedili, stvorili smo dosta opasnih situacija pred njihovim golom, na kraju smo i zabili dva gola. Znali smo koje su njihove mane, da im ne smijemo dati puno dubine iza naših leđa i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo smo pobijedili. Gana ima odličnu ekipu, opasni su, dobro organizirani. Sada se moramo dobro odmoriti i pripremiti za idućeg suparnika bez obzira tko nam dođe.”

Sučić je nakon postignutog gola imao posebnu proslavu.

“Žena mi je trudna, ostala je doma, naravno da nam ovo puno znači. Posvetio sam gol njoj i bebi,” istaknuo je.

Hrvatskoj je trebao bod za prolaz, no “Vatreni” su igrali na pobjedu.

“Naravno, znali smo da idemo dalje s bodom, ali ovo je svjetsko prvenstvo, uvijek želiš igrati najbolje. Igraš za reprezentaciju i uvijek želiš pobjedu. Kada igraš na nulu postoji mogućnost da izgubiš. Treba biti hrabar, možda samo jednom u životu igraš na SP-u, moraš igrat na pobjedu u svakoj utakmici na pobjedu,” poručio je.

Sučić je bio pun pohvala na igru kapetana Modrića.

“Rekao sam Modriću da je igrao kao da ima 20 godina, bio je nevjerojatan, trčao je, osvajao je duele, bio je dobar s loptom, on je naš lider i najbolji igrač. Možemo biti sretni što nas vodi,” istaknuo je.

Sučić je jedan od mlađih igrača u ovoj ekipi, a pogodak je postigao sjajnim udarcem sa 20-tak metara

“Nije važno koliko imaš godina, moraš najbolje raditi svoj posao na terenu. Nakon treninga ostajem vježbati udarce,” kazao je.

Još jednom se zahvalio i navijačima koji prate “Vatrene” diljem SAD i Kande.

“Imamo nevjerojatne navijače. Oni se bore na tribinama, a mi na terenu, hvala im na svemu,” poručio je na kraju.