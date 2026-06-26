VIDEO / Dobro došli u Philadelphiju – prgavi grad radničke klase koji je uvijek antiprotivan

Dobro došli u Philadelphiju, kolijevku američke demokracije. Riječ je o jednom od vrlo specifičnih gradova s vrlo specifičnom energijom, neki bi rekli - prgavom. Nije blještav kao New York, grad je to radničke klase, onaj koji je na neki način uvijek antiprotivan te koji polazi iz pozicije potlačenih i koji ne trpi nikakvo pametovanje niti nadmenost. Reporter N1 Hrvoje Krešić proveo nas je ulicama Philadelphije, gdje Hrvatsku ove subote očekuje posljednji ispit grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane.
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