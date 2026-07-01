Senegal vodi protiv Belgije! Pogledajte gol

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U novom dvoboju jedne europske i afričke reprezentacije, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva sastaju se Belgija i Senegal.

Nakon izjednačenog odnosa snaga na samom početku utakmice, Senegal je prvi imao dobru priliku preko Sarra, koji je pogodio vratnicu, da bi deset minuta kasnije, u 25. minuti susreta, došao u vodstvo.

Strijelac je bio Diarra, koji je loptu odbijenu od okvira gola pospremio iza leđa Courtoisa za 1:0 prednost svoje momčadi. Gol pogledajte OVDJE.