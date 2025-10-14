Saudijska Arabija remijem na domaćem terenu postala 26. putnik na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Saudijska Arabija je u utorak navečer na domaćem terenu ugostila reprezentaciju Iraka u drugom kolu skupine B u sklopu četvrte faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Saudijcima je trebao bod, a to su i ostvarili u utorak. Saudijska Arabija i Irak odigrali su remi bez golova te su tako Saudijci izborili Svjetsko prvenstvo dok će Irak igrati petu fazu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dominacija je bila na strani Saudijske Arabije kojima je to omogućilo da čuvaju prilaze svojim vratima. Nisu uspjeli slomiti blok Iraka, ali nisu ni trebali jer im je bio dovoljan bod. Na kraju su se zadovoljili s remijem 0:0 koji ih je odveo na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Ovo će im biti treći uzastopni plasman na svjetska prvenstva. Posljednji put kad nisu uspjeli izboriti najveću svjetsku smotru. Što se tiče Iraka, oni će svoj plasman na drugo svjetsko prvenstvo u povijesti tražiti u petoj fazi. Njihovi protivnici bit će Ujedinjeni Arapski Emirati.

Peta faza igra se na uzvrate. Prvu utakmicu kod kuće igra UAE 13. studenog da bi u uzvratu 18. studenog Irak bio domaćin. Pobjednik pete faze plasirat će se u interkonfederacijski playoff gdje će sudjelovati šest momčadi na dva mini turnira. Pobjednici tih turnira izborit će završni turnir.

