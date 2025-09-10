Ronaldo odgurnuo mladog obožavatelja, a onda ga i opsovao?

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Nakon utakmice s Armenijom, Cristiano Ronaldo bio je u središtu pozornosti zbog odnosa prema dječaku koji je stajao pokraj njega tijekom intoniranja himni.

I sam je o tome objavljivao na društvenim mrežama. Nakon utakmice s Mađarskom, priča je drukčija.

Do incidenta Ronalda i navijača je došlo uoči utakmice Portugala i Mađarske. Tada je Ronaldo odgurnuo jednog navijača koji je uspio proći pored osiguranja, a zatim pokušao napraviti selfie s njim.

Snimka se pojavila na društvenim mrežama, a jasno je da Ronaldo nije bio zadovoljan cijelom situacijom.

Dvojica navijača pokušala su doći do Ronalda – jedan se uspio približiti pa je prošao kako je prošao, dok je drugoga osiguranje odmah uhvatilo. Obojica su izbačena iz hotela.

Stručnjakinja za čitanje s usana, Nicoli Hickling, tvrdi da je Ronaldo rekao:

“Rekao sam ne više. Odlazi. Htio bih da od…eš.“