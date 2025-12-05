Procurio raspored ceremonije ždrijeba SP-a, evo kad će se zapravo početi izvlačiti kuglice

Podijeli :

Guliver Images

Od 18 sati u Washingtonu se održava ždrijeb Svjetskog nogometnog prvenstva, a ususret početku procurio je raspored programa.

Cijeli nogometni svijet uzbuđen je zbog ždrijeba skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Svečana ceremonija u Washingtonu kreće u 18 sati po srednjeeuropskom vremenu, no to ne znači da će se odmah od 18 sati početi izvlačiti kuglice s reprezentacijama.

Naime, prema rasporedu koji je procurio na društvenim mrežama, prije početka ‘plesa kuglica’ odradit će se tri glazbena nastupa, uvodna riječ predsjednika Fife Giannija Infantina, zatim će biti dodijeljena Fifina Nagrada za mir, a predstavit će se trofej Mundijala.

Stvarni početak izvlačenja kuglica, neslužbeno, očekuje se u 18:45 sati po našem vremenu. Sve bi trebalo završiti do otprilike 20 sati, nakon završne glazbene izvedbe.