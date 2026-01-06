Perišić poslao poruku podrške Gvardiolu, evo što mu je napisao

Riječi podrške hrvatskom reprezentativcu i braniču Manchester Cityja pristižu sa svih strana.

Gvardiolu se tako među prvima javio krilni napadač PSV-a i kolega iz reprezentacije Ivan Perišić:

VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Gvardiol: Nije mogao samostalno napustiti travnjak

“Vidimo se za koji misec, mašino“, poručio je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Ovom ozljedom Gvardiol je ozbiljno upitan za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, što bi bio veliki udarac za Zlatka Dalića i Vatrene.