Perišić poslao poruku podrške Gvardiolu, evo što mu je napisao

Manchester City je u ponedjeljak potvrdio da je Joško Gvardiol u derbiju protiv Chelseaja (1:1) zadobio prijelom tibije desne noge te će kasnije ovog tjedna na operaciju.

Riječi podrške hrvatskom reprezentativcu i braniču Manchester Cityja pristižu sa svih strana.

Gvardiolu se tako među prvima javio krilni napadač PSV-a i kolega iz reprezentacije Ivan Perišić:

“Vidimo se za koji misec, mašino“, poručio je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Ovom ozljedom Gvardiol je ozbiljno upitan za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, što bi bio veliki udarac za Zlatka Dalića i Vatrene.

