Ništa od Slavena Bilića, Češka ima novog izbornika

Češki nogometni savez objavio je u petak da je Miroslav Koubek imenovan izbornikom Češke Republike, koja će u ožujku igrati u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026.

Koubek (74) dobio je ugovor na dvije i pol godine, a naslijedit će Ivana Hašeka, koji je otpušten 15. listopada nakon ponižavajućeg domaćeg poraza Čeha od Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kao mogući nasljednik Hašeka spominjao se i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, no do njegovog angažmana nije došlo.

Koubek, bivši vratar, vodio je nekoliko čeških klubova, uključujući Slaviju Prag i Banik Ostravu. Njegov posljednji ugovor, s Viktorijom Plzen, istekao je u rujnu.

Češka, koja je završila druga u skupini L europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. iza Hrvatske, morat će igrati utakmicu doigravanja protiv Irske 26. ožujka u Pragu. Ako pobijede Irsku, Česi će se u doigravanju, također u Pragu, 31. ožujka suočiti sa Sjevernom Makedonijom ili Danskom.

Ako Česi izađu kao pobjednici iz ovog izazovnog puta, kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta, gdje će im protivnici u skupini A biti Meksiko – suorganizator sa Sjedinjenim Državama i Kanadom – Južna Afrika i Južna Koreja.

Češka je do sada kao samostalna država sudjelovala samo na jednom završnom turniru Svjetskog prvenstva, 2006. godine, gdje nisu uspjeli proći dalje od prvog kruga.