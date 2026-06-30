Neočekivana brazilska zvijezda: Jedino Pele je u povijesti imao više asistencija od njega

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(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Brazil je u ponedjeljak navečer došao do pobjede u prvoj utakmici nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Selecao je do tog slavlja došao preokretom protiv Japana, a gol za 2:1 stigao je u 96. minuti preko Gabriela Martinellija koji je pogodio za delirij Brazilaca

Za taj gol asistirao je igrač Newcastlea Bruno Guimaraes. On je sjajnom loptom pronašao napadača Arsenala koji je zabio svoj prvi gol na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Guimaraesu je to bila već četvrta asistencija na ovom Mundijalu te je tako stigao blizu legendarnog brazilskog napadača Pelea. Naime, s četiri asistencije postao je Brazilac s najviše asistencija, ne računajući Pele, na svjetskim prvenstvima nakon 1966. godine.

Jedino više od njega imao je Pele koji je 1970. godine podijelio šest asistencija. Tu brojku Guimaraes može dostići u sljedećim utakmicama. Prva na rasporedu bit će susret s pobjednikom dvoboja između Obale Bjelokosti i Norveške. Taj susret igra se danas od 19 sati, a pobjednik tog susreta će igrati s Brazilom petog srpnja na MetLife stadionu u New Yorku.