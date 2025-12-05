Mogu li Zmajevi do Mundijala? Evo koja ih skupina čeka ako ostvare podvig

Podijeli :

AP Photo/Heinz-Peter Bader via Guliver Images

Tek drugi put u povijesti ždrijeb svjetskog nogometnog prvenstava je održan, a da nisu poznati svi sudionici World Cupa koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Naime, još je ostalo čak šest praznih mjesta. Četiri mjesta rezervirana su za pobjednike europskog doigravanja u kojem će sudjelovati 12 drugoplasiranih momčadi iz kvalifikacijskih skupina te četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno kvalificirale.

Preostala dva mjesta su rezervirana za pobjednike Interkontinentalnog play-offa u kojem sudjeluje po jedan predstavnik Azije, Afrike, Južne Amerike i Oceanije, kao i dva Sjeverne i Srednje Amerike. Utakmice će se igrati u Guadalajari i Monterreyu, koji će ugostiti i Svjetsko prvenstvo.

Polufinala se igraju 26. ožujka, a finala 31. ožujka.

Bosna i Hercegovina, ako se plasira preko Walesa i Italije ili Sjeverne Irske, ići će u skupinu B gdje su jedan od domaćina Kanada, zatim Katar i Švicarska.

EUROPA

Put A: Wales/ BiH – Italija/ Sj. Irska

Put B: Ukrajina/ Švedska – Poljska/ Albanija

Put C: Slovačka/ Kosovo – Turska/ Rumunjska

Put D: Češka/ R. Irska – Danska/Sj. Makedonija

OSTATAK SVIJETA:

Nova Kaledonija / Jamajka – DR Kongo

Bolivija / Surinam – Irak