Modrić o Crnoj Gori: ‘Prosinečki sigurno zna naše vrline i mane bolje od drugih’

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Protiv Crnogoraca moramo biti na sto posto jer samo tako možemo osvojiti tri boda, rekao je hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić uoči kvalifikacijskog dvoboja protiv Crne Gore u ponedjeljak.

Maksimirski stadion bit će domaćin tog susreta od 20.45 sati, a Hrvatska će tražiti četvrtu pobjedu u isto toliko nastupa. Ranije je Hrvatska u gostima pobjeđivala Gibraltar 7-0 i Farske otoke 1-0, dok je na domaćem terenu nadigrala Češku 5-1.

„Cilj je uvijek pobijediti pa je tako za ovaj rujanski ciklus plan osvajanje šest bodova. Utakmica protiv Crne Gore će biti teška. Jasno nam je da uvijek ima dobrih igrača u ovom podneblju pa je takav slučaj i s Crnogorcima. Imaju dobru momčad. Morat ćemo biti na visini zadatka i vjerujem da će tako i biti“, rekao je Modrić koji se osvrnuo i na minimalno slavlje kod Farskih otoka.

„Najvažnija su tri osvojena boda, a ne kako smo do njih došli i kako smo izgledali na terenu. Jedini je cilj plasman na Svjetsko prvenstvo i nema nikakve potrebe raditi dramu oko kvalitete te predstave. Utakmica je bila teška i zbog umjetne trave. Nije nam to odgovaralo i nismo se najbolje snašli u tim uvjetima. Mislili smo da će put do tri boda biti lakši, ali pobjeda je pobjeda. Bila je to specifična utakmica“, komentirao je Modrić koji je govorio i o crnogorskom izborniku Robertu Prosinečkom, nekadašnjem hrvatskom reprezentativcu te svojim prvim danima u Milanu.

„Prosinečki sigurno bolje od drugih zna naše vrline i mane. Sigurno će to pokušati iskoristiti. No, uz sav respekt prema svemu tome mislim da će se u ponedjeljak nas pitati kako će utakmica izgledati. Igramo pred našim navijačima i želimo ostvariti ono što smo zacrtali. Milan? Prve impresije su isključivo pozitivne. Odlično sam se prilagodio, sjajno sam prihvaćen. Oduševljen sam u Milanu, po svemu se vidi da je to jedan od najvećih svjetskih klubova“, zaključio je Modrić.