Mbappe postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, Messi ga u velikom finalu može prestići

Mbappe je rekord srušio sa samo 27 godina. Nakon četiri gola u Rusiji 2018. i osam u Kataru 2022., na ovom je prvenstvu zabio čak deset puta. Ujedno je postao prvi igrač nakon Gerda Müllera 1970. godine s dvoznamenkastim brojem pogodaka na jednom Svjetskom prvenstvu.

U istoj utakmici povijest je ispisao i Michael Olise. Francuski krilni napadač dvjema asistencijama za Mbappeove golove stigao je do ukupno sedam asistencija na turniru, čime je nadmašio rekord Peléa, koji je na Svjetskom prvenstvu 1970. upisao šest asistencija.