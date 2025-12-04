Kustić i Dalić predvode delegaciju HNS-a na ždrijebu u Washingtonu

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić predvodit će delegaciju HNS-a na ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koji će se održati u petak u Washingtonu od 18 sati.

Osim Kustića i Dalića, u delegaciji su i glavni tajnik Tomislav Svetina, prvi dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glasnogovornik Tomislav Pacak i povjerenik za ulaznice Nikša Martinac.

Hrvatska se uoči ždrijeba nalazi u drugoj jakosnoj skupini u društvu Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije s kojima se, dakle, ne može susresti u skupini.

FIFA je uvela novo pravilo uoči ždrijeba Svjetskog prvenstva: Ovo bi moglo otežati posao Hrvatskoj Iranska delegacija ipak dolazi na ždrijeb

U prvoj jakosnoj skupini su domaćini Kanada, Meksiko i SAD, odnosno Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka, u trećoj jakosnoj skupini Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika, a u četvrtoj Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, četiri europske reprezentacije koje će plasman ostvariti kroz dodatne kvalifikacije, odnosno dva pobjednika međukontinentalnog doigravanja.

Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina s po četiri momčadi. Domaćini su već unaprijed smješteni: Meksiko u skupinu A, Kanada u skupinu B, a SAD u skupinu D.

Plasman u nokaut fazu natjecanja ostvarit će dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine, te osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Hrvatska reprezentacija će u SAD, Kanadi i Meksiku nastupiti na svom sedmom Svjetskom prvenstvu, a zvuči gotovo nevjerojatno da su Vatreni u dosadašnjih šest nastupa čak tri puta osvajali medalje.

Hrvatska reprezentacije je osvojila srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2022), dok je tri puta zapela u skupini (2002, 2006, 2014). Nije nas bilo tek 2010. u Južnoj Africi.