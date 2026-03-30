Kapetan Kosova: Osim neovisnosti, plasman na SP mogao bi biti najveća radost za našu zemlju

matejsaganslovakiakosovo21 via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Kosova, koju vodi njemački trener Franco Foda, u utorak u Prištini igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj povijesti. U finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo suparnik im je Turska, a koliko je ulog velik pokazuju i nagrade koje su obećane igračima u slučaju pobjede.

Sam plasman na Mundijal donio bi reprezentaciji milijun eura, no dodatni poticaj dobio je i pojedinac koji eventualno odluči susret. “Igrač koji postigne pobjednički gol protiv Turske dobit će luksuzni stan u Prizrenu”, prenose kosovski mediji.

Uoči ključnog dvoboja podrška reprezentativcima stiže sa svih strana, a premijer Albin Kurti naglasio je važnost ovog susreta. “Iza vas ne stoji samo jedna država, već cijeli albanski narod”, poručio je Kurti.

Koliki značaj utakmica ima za državu dodatno je istaknuo kapetan i napadač Vedat Muriqi.

“Osim stjecanja neovisnosti, plasman na Svjetsko prvenstvo mogao bi biti najveća radost za našu zemlju”, rekao je napadač Mallorce i dodao:

“S druge strane su moji prijatelji, ali sutrašnja utakmica je nešto sasvim drugo. Nacionalni ponos je važniji od svega. Dat ćemo sve od sebe da odemo na Svjetsko prvenstvo.”

Pobjednik ovog susreta na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini D, zajedno s domaćinom SAD-om, Paragvajem i Australijom. Predviđeni raspored uključuje utakmicu 14. lipnja u Vancouveru protiv Australije, zatim 19. lipnja u Santa Clari protiv Paragvaja te 25. lipnja u Inglewoodu protiv SAD-a.