Javorov list, orao i zvijezde – pogledajte kako izgleda službena lopta SP-a 2026.

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

FIFA je u četvrtak predstavila službenu loptu Svjetskog prvenstva 2026., s blagim poboljšanjem prianjanja, integriranim čipom i detaljima koji slave tri suorganizatora: Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu.

Loptu, nazvanu Trionda, ponovno je dizajnirao njemački proizvođač Adidas, službeni dobavljač od Svjetskog prvenstva 1970.

“Oduševljen sam i ponosan što mogu predstaviti Triondu”, rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, otkrivajući loptu na događaju u New Yorku u četvrtak.

Prvo Svjetsko prvenstvo, koje su organizirale tri zemlje s 48 natjecateljskih momčadi, inspiriralo je i naziv i dizajn lopte, koja sadrži crvenu, plavu i zelenu boju.

Simboli svake zemlje domaćina – javorov list Kanade, meksički orao i zvijezde Sjedinjenih Američkih Država – također su prikazani, s trokutom koji predstavlja jedinstvo triju zemalja.

Lopta također ima duboke šavove dizajnirane za pružanje “optimalne stabilnosti leta” i izdignute ikone koje poboljšavaju prianjanje u mokrim uvjetima.

Čip senzora pokreta prenosit će informacije o kretanju lopte, šaljući podatke sustavu video pomoći sucima (VAR).

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja.

FIFA je pokrenula svoj online proces prodaje ulaznica u fazama, a više od 4,5 milijuna navijača iz 216 zemalja i teritorija sudjeluje u izvlačenju prije prodaje.

Ždrijeb će se održati u Washingtonu 5. prosinca.