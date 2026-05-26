Hrvatski protivnik na Svjetskom prvenstvu objavio konačan popis igrača

Izbornik Paname Thomas Christiansen objavio je konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem će ta reprezentacija drugi put u povijesti nastupiti na najvećoj nogometnoj smotri.
Konačan popis od 26 igrača
Vratari: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathon)
Braniči: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Michael Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
Veznjaci: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juarez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Catolica)
Napadači: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Catolica), Tomás Rodríguez (Saprissa)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!