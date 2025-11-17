Hajdukov vratar iznenada je napustio reprezentaciju, evo što se dogodilo

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo pobjedom 3:2 protiv Crne Gore u Podgorici.

Iako su “Vatreni” već ranije potvrdili plasman na Mundijal, izbornik Zlatko Dalić nije odstupio od ambicije da ciklus završi trijumfalno, pa je i u ovoj utakmici cilj bio uzeti sva tri boda. Dalić je susret otvorio s pomiješanim, “šarenim” sastavom, pružajući priliku igračima koji su manje igrali u prethodnim dvobojima, no među vratnicama je ipak bio prvi čuvar mreže Dominik Livaković.

S druge strane, pričuvni golman reprezentacije i čuvar mreže Hajduka, Ivica Ivušić, izostao je iz momčadi. Kako donosi Dalmatinski portal, Ivušić je osjetio bol u području pubične kosti te se zbog toga vratio u Split, gdje će obaviti detaljne medicinske preglede.

Tek nakon njih bit će jasnije koliko će dugo izbivati s terena i kada bi mogao ponovno započeti s treninzima. Prema prvim neslužbenim informacijama, stanje ne bi trebalo biti ozbiljno, što sugerira kako bi se Ivušić mogao relativno brzo vratiti u puni pogon.