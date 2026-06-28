Tuchel ‘bocnuo’ Hrvatsku nakon pobjede Engleza: ‘Jedini smo u ovome uspjeli’

Engleska nogometna reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini L na Svjetskom prvenstvu nakon što je u dvoboju zadnjeg, 3. kola u New Yorku svladala Panamu sa 2-0 (0-0). Pogotke za Englesku postigli su Jude Bellingham (62) i Harry Kane (67).

Engleska je tako natjecanje u skupini okončala sa sedam bodova, jednim više od druge Hrvatske. Prolazak u 16-inu finala osigurala je i treća Gana s četiri boda, dok je Panama ostala na dnu bez bodova. Štoviše, srednjoamerička je selekcija jedna od svih 48 koje su nastupile na ovogodišnjem SP koja nije postigla niti jedan gol.

Kao što se i očekivalo, dvoboj Engleske i Paname bio je jednosmjerna ulica. Engleska je dominirala od početka dvoboja, ali u prvom poluvremenu je teško stvarala prilike, no u nastavku je ipak popustila koncentracija kod Paname što su kvalitetni engleski napadači iskoristili.

U prvom poluvremenu najveće prijetnje po oba vratara bili su udarci s distance. Kod Engleza su pokušavali Rashford u 8. minuti i Anderson u 35. minuti, ali Mosquera nije imao problema s tim udarcima. Najopasniji pokušaj Paname dogodio se u 26. minuti kada je Rodriguez pucao sa 20-ak metara s lijeve strane u bliži kut, no Pickford je bio na mjestu.

Drugo je poluvrijeme bilo mnogo sadržajnije, Panamci su umalo postigli autogol u 52. minuti kada je Cordoba u želji da ispuca ubačaj Rashforda prema Kaneu pogodio Andradea, ali lopta se odbila preko grede. Ubrzo potom u samo dvije minute dogodile su se tri zanimljive situacije, dvije pred panamskim, a jedna pred engleskim vratima. U 55. minuti Rashford je pokušao iskosa, ali pogodio je vanjski dio mreže, zatim je opet za Panamu pokušao Rodriguez, njegov udarac sa 20-ak metara prohujao je preko gola, da bi tu sekvencu okončao Kane šutom sa 10-ak metara kojega je sjajno obranio Mosquera.

Ipak, englesko vodstvo samo je malo odgođeno jer je u 62. minuti Bellingham, iako ga je Gutierrez držao, uspio sa šest metara proslijediti ubačaj Sake iz kuta u mrežu.

Pet minuta potom kapetan Kane je potvrdio pobjedu udarcem glavom s pet metara nakon ubačaja Bellinghama.

Do kraja utakmice Panama je pokušala postići barem počasni pogodak, u 74. minuti je blizu bio Diaz no njegov udarac glavom nije bio precizan.

Nakon utakmice pred novinare je stao engleski izbornik Thomas Tuchel, koji je ‘bocnuo’ Hrvatsku napomenom kako je njegova momčad jedina Panami zabila više od jednog gola. Podsjetimo, Vatreni su slavili rezultatom 1:0.

“Panama je fizički zahtjevan suparnik. Očekivali smo stoga tešku utakmicu kakva je i bila. Teško je slomiti Panamu te smo mi jedina momčad koja je protiv tog suparnika zabila dva pogotka i stvarno stvorila puno prilika. Mučili smo se, ali i zasluženo pobijedili”, rekao je Tuchel i najavio nokaut fazu.

“Turnir sada počinje ispočetka. Moramo skupiti novu snagu i energiju. Moramo nastaviti graditi momčadski duh, borbenost i vjeru u sebe. Siguran sam da ćemo izgledati sve bolje. Volimo žestoki ritam utakmica, navikli smo na to”, dodao je Tuchel.

“Obavili smo prvi dio posla, ali tek sada počinje ono najvažnije. Kratko ćemo proslaviti ovo prvo mjesto, ali i krenuti se spremati za ono što slijedi. Svaka nova utakmica bit će teška, ali bit ćemo spremni”, izjavio je Harry Kane koji je postao najbolji engleski strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s 11 pogodaka.