Dalić oštar nakon pobjede: ‘Nadam se da ovakvu utakmicu nećemo ponoviti, jedna stvar me brine’

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Hrvatska reprezentacija osvojila je tri boda na gostovanju kod Farskih otoka pobjedom 1:0 i to je jedino što će se pamtiti jer igra nije bila najbolja. Svjestan je toga i izbornik Zlatko Dalić.

“Pamtit ćemo samo tri boda i drugo ništa. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ovako tešku baš i ne. Ispalo je jako teško. Nismo bili dobri. Bilo je puno loših stvari i grešaka, premalo samopouzdanja, povratna trka bila je jako loša u tranzicijama. Utakmica za zaborav, protivnik nas je puno namučio”, rekao je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Novu TV.

Jesu li vas iznenadili uvjeti i suparnik?

“Puno je toga, počevši od terena i vremena. A bilo je i puno problema kod nas u sastavu, puno promjena i izostanaka. Sve je to utjecalo. Nadam se da ovakvu utakmicu nećemo ponoviti. Brine me da prvi put nakon dugo vremena voljni moment nije bio na razini. Oni su pokazali više želje, agresije i trke.”

Svjesno ste poštedjeli Modrića i Perišića?

“Ovo su utakmice za dati šansu Fruku, Smolčiću, Baturini… Htjeli smo napraviti miks i sačuvati se, pogotovo zbog terena jer je umjetna trava zahtjevna.”

Debitanti Fruk i Smolčić bili su dobri?

“Fruk je opravdao očekivanja. Bio je dobar, aktivan i motoričan, a vraćao se i u obranu. Mogu biti zadovoljan. Na desnom beku imamo problema, bez Stanišića smo i Juranovića, a Jakiću to nije prava pozicija. Smolčić je jedno od rješenja. Nadam se da će nastaviti igrati dobro i biti konkurencija.”

Crna Gora slijedi u ponedjeljak?

“Rekli smo da moramo u ove dvije utakmice uzeti šest bodova jer smo favoriti, pogotovo jer igramo doma, ali moramo popraviti ovo što je bilo danas i na neki način isprati gorak okus iz ove utakmice. Posložit ćemo se. Moramo biti puno bolji nego danas. Ladić je pratio Crnu Goru, nismo pratili što se događalo u njezinoj utakmici. Nemamo što čekati, moramo pobijediti”, zaključio je Dalić.