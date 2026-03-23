Brazil uoči ogleda s Hrvatskom ostao bez zvijezde Arsenala, Ancelotti nikoga nije pozvao kao zamjenu

Brazil je uoči reprezentativnih ogleda s Hrvatskom i Francuskom ostao bez nekoliko igrača.

Osim Alexa Sandra, najiskusnijeg igrača brazilske reprezentacije, Carlo Ancelotti neće moći računati i na Gabriela Magalhãesa.

Stoper Arsenala je nakon poraza u finalu EFL Cupa od Manchester Cityja prijavio bol u koljenu te ga neće biti u sastavu Brazila za prijateljske utakmice s Hrvatskom i Francuskom.

Nije Magalhães jedini igrač Arsenala koji neće otputovati s reprezentacijama. Svoj nastup je za Francusku otkazao William Saliba, Leandro Trossard preskočit će belgijsko okupljanje dok je Eberechi Eze zbog ozljede otpao s popisa Thomasa Tuchela, izbornika Engleske.

Dok se za Gabriela, Salibu i Trossarda smatra kako bi oni mogli biti spremni nakon pauze te da je ovo potez kako bi si kupili nešto odmora pred nastavak sezone, ozljeda Ezea ipak je zabrinula Mikela Artetu koji je nakon finala rekao da će za tjedan dana morati napraviti testove. Nova Arsenalova “desteka” je, prema riječima baskijskog trenera, ozlijedila svoj list u susretu s Bayerom iz Leverkusena.