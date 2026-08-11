Fabrizio Romano šokirao fanove: ‘Više neću pisati o transferima ovako’

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xNicoloxCampox via Guliver

Najpoznatiji nogometni novinar i stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, objavio je na svom LinkedIn profilu kako će nakon ovog ljetnog prijelaznog roka prestati raditi u industriji transfera na dosadašnji način.

“Vjerojatno neću nastaviti raditi u industriji nogometnih transfera na ovaj način. Vrijeme je da promijenim pristup i viziju”, započeo je Romano u svojoj objavi.

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“Više o svemu reći ću uskoro, nakon što se zatvori prijelazni rok. Brojke iz ovog razdoblja djeluju nestvarno”, zaključio je talijanski novinar.

Rijetko koji novinar specijaliziran za transfere uživa takvu popularnost kao Romano, kojeg prate milijuni obožavatelja na društvenim mrežama X, Instagram i YouTube. Njegova uzrečica “Here we go” postala je u nogometnom svijetu sinonim i konačna potvrda da su klubovi i igrači postigli službeni dogovor.