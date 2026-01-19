Fabrizio Romano: Pao je dogovor, Jakirović prelazi u Inter

Podijeli :

GNK Dinamo

Nakon nekoliko dana pregovora između Dinama i Inter Milana, klubovi su se uspjeli dogovoriti oko transfera Leona Jakirovića.

Kako javlja Fabrizio Romano, mladi Jakirović će u Inter prijeći za 2,5 milijuna eura dok će u budućnosti Dinamo moći inkasirati još dva milijuna od bonusa te će imati i postotak od buduće prodaje koju Talijan nije naveo.

Ovog tjedna bi mladi Jakirović trebao otputovati na liječnički pregled. Kako javlja Romano, Inter je pobijedio RB Salzburg, a razlog za to su agenti Jakirovića koji su zbog Petra Sučića u dobrim odnosima s Interom.