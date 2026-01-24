Fabregas nahvalio Baturinu: ‘Izvana su mu punili glavu, ali nikad nije odustao’

Podijeli :

Kazimierz Koper via Guliver

Como je danas odigrao izvanredno protiv Torina, zabili su im šest golova u 22. kolu Serie A.

Veliki doprinos u toj utakmici dao je i Martin Baturina koji je protiv Torina upisao gol i asistenciju. Hrvatski reprezentativac zaradio je ocjenu od 9.1 prema aplikaciji Sofascore, što ga čini drugim najboljim igračem utakmice. Više je imao samo Douvikas (9.4).

POVEZANO Opasna najava za ljeto i SP: Baturina opet zabio i asistirao u visokoj pobjedi Coma

O Hrvatu je riječi hvale imao i trener Coma, Cesc Fabregas.

“Malo smo pričali o njegovim ulogama jučer, jako je inteligentan, i obrambeno je na vrlo visokoj razini. Može igrati kao ofenzivni vezni, ulazeći unutra s lijeve strane; želim pronaći najbolje uvjete da se izrazi na najbolji način”, rekao je Španjolac pa potom dodao:

“Bolje se povezuje s Nicom Pazom, može zabijati golove i dijeliti asistencije. Nakon toga je na meni da ih sve posložim zajedno, ali svaka mu čast – nikad nije odustao. Izvana su mu punili glavu, ali svaka mu čast, zaslužuje sve ovo bez zaustavljanja. Sada stabilnost i mir”, zaključio je.