Fabregas: Lijepo je bilo vidjeti i Baturinu desetak minuta

via Guliver

Como i Inter odigrali su 0:0 u prvom susretu polufinalu Kupa Italije.

Ivan Smolčić prema Sofascoreu bio je najbolje ocijenjeni igrač susreta, Petar Sučić odradio je za Inter svih 90 minuta, Martin Baturina ušao je u igru u 86. minuti, dok je Nikola Čavlina ostao na klupi.

Dojmove nakon utakmice podijelio je trener Coma, Cesc Fabregas.

“Ne smijemo zaboraviti da ovaj dvoboj traje 180 minuta. Bila je to taktička utakmica, obje su se momčadi jako poštovale. Imali smo sreće kod Darmianove stative, mislim da je htio centrirati, a ne pucati. Kada u deset dana igrate protiv Milana, Juventusa i Intera i stvorite više prilika od njih i kada vidite da suparnici imaju problema mogu biti ponosan na dečke.

Igramo dobro u kontinuitetu već dva mjeseca, iako nismo bili spremni za to. Šteta što se uzvrat ne igra već idući tjedan, nikad nisam vidio nešto slično. Sada se vraćamo obvezama u Serie A, ali zaslužili smo pravo da se na San Siru borimo za finale Kupa. Da mi je netko to rekao prije dvije godine u Serie B, rekao bih mu da je to teško moguće”, rekao je Fabregas pa dodao:

“Odigrali smo utakmicu baš onako kako smo željeli i zamislili. Imali smo dvije prilike Vojvode, udarac Nice Paza i šansu za Vallea, ali lopta nije ušla. Bila je to taktička utakmica u kojoj smo više čekali. Inter je najdominantnija momčad u Italiji, ali sada to nisam vidio.

Obično imaju drugačiji pristup, s dva napadača. Čak je i Milan promijenio taktiku da bi igrao protiv nas. To je zasluga igrača za sve što rade. Kada dođe vrijeme za uzvrat na San Siru, pokušat ćemo igrati na naše snage. Nogomet se igra i zbog ovakvih trenutaka.”

Komentirao je i stanje u momčadi.

“Jesus Rodriguez je dobro, samo je dobio udarac u prvenstvu i još ga je osjećao 72 sata kasnije. Kempfa smo isprobali jutros, ali nije se osjećao dobro, no bit će spreman za subotu. Lijepo je bilo vidjeti i Baturinu desetak minuta.

Morata se jutros osjećao dobro, nije trenirao zadnja dva dana, ali je htio biti s momčadi. U subotu ćemo svi biti na okupu. Addai je danas operiran i sve je prošlo dobro, doktor je zadovoljan”, pojasnio je Fabregas.

Uzvrat na stadionu Giuseppe Meazza igrat će se 22. travnja.