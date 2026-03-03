Smolčić najbolji igrač u remiju Coma i Intera u prvoj utakmici polufinala Kupa

Ivan Smolčić prema Sofascoreu bio je najbolje ocijenjeni igrač susreta, Petar Sučić odradio je svih 90 minuta, Martin Baturina ušao je u igru u 86. minuti, dok je Nikola Čavlina ostao na klupi.

Do uzvrata će se raspravljati je li remi bez pogodaka rezultat odlične taktičke pripreme Coma ili neuvjerljive Interove igre u napadu. Prema prikazanom, veće zasluge idu domaćoj momčadi Cesca Fabregasa, koja je stvorila tri dobre prilike i uspješno zaustavila Nerazzurre.

Inter je tako treći put ove sezone ostao bez gola, no trener Cristian Chivu može biti zadovoljniji uoči uzvrata na San Siru 22. travnja. Fabregasova momčad tada će na gostovanju tražiti iznenađenje i plasman u finale.