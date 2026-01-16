Džeko u Zagrebu dogovara senzacionalni povratak u klub u kojem je započeo karijeru?

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver Image

Nakon što su navijači Željezničara proteklih dana putem društvenih mreža pokrenuli inicijativu za povratak Edina Džeke, predsjednik Upravnog odbora kluba Nijaz Brković u petak se u Zagrebu sastao s 39-godišnjim napadačem.

Kako piše SportSport.ba, razgovor je bio usmjeren na budućnost kluba, a tekst je objavljen pod naslovom: „Bomba iz Zagreba: Održan sastanak prvog čovjeka Željezničara i Edina Džeke!“.

Prema neslužbenim informacijama tog portala, sastanak je protekao u pozitivnom ozračju, uz razmjenu stavova i ideja o daljnjem razvoju Željezničara. Nakon razgovora, kako se navodi, mogućnost Džekinog povratka na Grbavicu sada djeluje realnije nego ranije.

Džeko je svoje prve nogometne korake napravio upravo u Željezničaru, odakle je kao mlad igrač otišao u Češku, gdje je nastupao za Usti i Teplice. Uslijedila je bogata međunarodna karijera kroz Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče. Prošlog ljeta vratio se u Serie A potpisavši za Fiorentinu, za koju je dosad upisao 18 nastupa i postigao dva pogotka. Talijanski mediji nagađaju kako bi mogao napustiti klub iz Firence, što dodatno otvara prostor za mogući povratak u matični klub.

Edin Džeko slovi za jednog od najvećih nogometaša u povijesti Bosne i Hercegovine, a njegov eventualni povratak u Premijer ligu BiH izazvao bi veliki interes i pažnju regionalne sportske javnosti.