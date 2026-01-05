Bivši sportski direktor Hajduka preuzima velikana iz susjedstva?

Ipak, postupak je još u ranoj fazi i konačna odluka zasad nije donesena, doznaje Sportsport.

U siječnju klub s Grbavice ulazi u sveobuhvatnu reorganizaciju, koju predvode Sanin Mirvić i njegovi suradnici. Promjene će zahvatiti gotovo sve razine kluba – od omladinskog pogona i infrastrukture do prve momčadi i jasnog definiranja sportske politike.

Nakon imenovanja Slaviše Stojanovića za trenera, fokus je prebačen na izbor sportskog direktora, a Nikoličius se nameće kao ozbiljan kandidat.

Bivši SD Hajduka: Zamjeram si jednu stvar, u takvom klubu treba stati iza trenera

Litavac je posljednji angažman imao u poljskom Widzewu, a ranije je tri godine bio sportski direktor Hajduka, gdje je ostvario zapažene rezultate.

Tijekom njegova mandata Hajduk je osvojio dva Kupa, dvaput bio drugi u prvenstvu te ostvario više od 40 milijuna eura prihoda od transfera, uključujući dolazak Marka Livaje i prodaju Luke Vuškovića u Tottenham.

Željezničar je jesenski dio sezone završio na petom mjestu s 25 bodova, a Stojanovića i budućeg sportskog direktora očekuje zahtjevan posao rekonstrukcije momčadi već u zimskom prijelaznom roku.